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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

Доллар и евро пошли вниз: курс валют в Украине на 23 сентября

Доллар, долар, деньги, гроші, фінанси, финансы

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 23 сентября. Так, курс гривны немного повысился по сравнению с предыдущими днями.

Курс доллара по состоянию на 23 сентября установлен на уровне 26,64 грн/1$. Американская валюта после нескольких дней стабильности подешевела на 4 копейки.

Также упал в цене евро на 7 копеек. 1€ нынче можно купить за 31,29 грн.

Продолжает терять позиции и польский злотый, который упал в продаже на 3 копейки. В то же время российский рубль подорожал на 1 копейку.

Курс валют в Украине от НБУ на 23 сентября:

  • $1 — 26,67 грн грн;
  • €1 — 31,29 грн;
  • 1 польский злотый — 6,75 грн;
  • 10 российских рублей — 3,66 грн.

Курс валют НБУ на 23 сентября 2021 в Украине

Эксперты прогнозируют курс доллара в Украине в октябре на уровне 28 грн/$1.

Среди причин роста курса американской валюты называют политическую нестабильность в стране, обострение борьбы между различными политическими группировками и роста протестной активности населения.

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