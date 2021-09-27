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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Кабмин назначил новых временных членов правления НАК Нафтогаз

Нафтогаз

В понедельник, 27 сентября, Кабинет министров назначил новое временное правление АО НАК Нафтогаз.

Правительство прекратило полномочия членов правления Ярослава Теклюка и Сергея Переломы. Исполняющими обязанности членов правления Нафтогаза стали:

  • Елена Бойченко — директор по управлению персоналом и социальной политике;
  • Владислав Воловик — советник председателя правления;
  • Маврикий Калугин — советник председателя по вопросам добычи газа;
  •  Роман Чумак — начальник казначейского департамента.

Главная задача вновь назначенного правления компании — обеспечить бесперебойный отопительный сезон и увеличить добычу газа в Украине.

Правительство будет временно исполнять обязанности наблюдательного совета НАК Нафтогаз.

Ранее стало известно, что Кабмин уволил трех членов наблюдательного совета — Юлию Ковалив, Юлию Свириденко и Наталью Бойко.

В апреле правительство уволило главу правления НАК Нафтогаз Андрея Коболева из-за ненадлежащей работы компании. Его пост занял Юрий Витренко, который в тот период исполнял обязанности министра энергетики.

В начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета. Он должен завершиться в ноябре, а в мае 2022-го ожидается конкурс на избрание главы правления.

Источник: Министерство экономики Украины

Фото: Depositphotos

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