Кабмин назначил новых временных членов правления НАК Нафтогаз

В понедельник, 27 сентября, Кабинет министров назначил новое временное правление АО НАК Нафтогаз.
Правительство прекратило полномочия членов правления Ярослава Теклюка и Сергея Переломы. Исполняющими обязанности членов правления Нафтогаза стали:
- Елена Бойченко — директор по управлению персоналом и социальной политике;
- Владислав Воловик — советник председателя правления;
- Маврикий Калугин — советник председателя по вопросам добычи газа;
- Роман Чумак — начальник казначейского департамента.
Главная задача вновь назначенного правления компании — обеспечить бесперебойный отопительный сезон и увеличить добычу газа в Украине.
Правительство будет временно исполнять обязанности наблюдательного совета НАК Нафтогаз.
Ранее стало известно, что Кабмин уволил трех членов наблюдательного совета — Юлию Ковалив, Юлию Свириденко и Наталью Бойко.
В апреле правительство уволило главу правления НАК Нафтогаз Андрея Коболева из-за ненадлежащей работы компании. Его пост занял Юрий Витренко, который в тот период исполнял обязанности министра энергетики.
В начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета. Он должен завершиться в ноябре, а в мае 2022-го ожидается конкурс на избрание главы правления.
Источник: Министерство экономики Украины