Украина получит от США $9 млн дополнительной помощи: на что ее потратят

Правительство Украины и правительство Соединенных Штатов Америки заключили дополнительное соглашение на общую сумму $9 млн. Его подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-удостоверение. Дополнительное соглашение предусматривает выделение $7 млн ​​на улучшение состояния здоровья украинцев и еще $2 млн — на обеспечение роста экономики.

— Жизнь и здоровье людей всегда является приоритетом государства. Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней. Благодарен нашим международным партнерам за последовательную поддержку и помощь в восстановлении в период пандемии, — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На днях Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили два соглашения на общую сумму $411 млн.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, $200 млн будут направлены на развитие высшего образования в Украине, а еще $211 млн — на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.