Национальный банк Украины понизил курс евро и повысил курс доллара к гривне.

На вторник, 28 сентября, НБУ установил курс 26,66 грн/1$.

Снижение цены на евро, согласно курсу на 28 сентября, составляет на 31,18 грн/1€.

По сравнению с понедельником, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.

Курс валют в Украине от НБУ на 28.09:

$1 – 26,66 грн;

€1 – 31,18 грн;

1 польский злотый – 6,78 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

Курс доллара в октябре, несмотря на нынешнюю определенную стабильность благодаря полученным от МВФ $2,7 млрд, вырастет до 28 грн.

Такой прогноз в комментарии Фактам ICTV озвучил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его убеждению, девальвация гривны неизбежна. Этому будет способствовать ухудшение экономической ситуации в стране.

В частности, утверждает экономист, сейчас наблюдается рост задолженности по выплатам зарплат и других платежей, есть проблемы с выплатой субсидий. Продолжают расти и цены на газ и уголь.