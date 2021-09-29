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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Соколова |

Кабмин предлагает ввести ежемесячные отчеты об уплате ЕСВ и налога на доходы

гроші

Кабинет министров согласовал законопроект, которым предлагается заменить с 1 января 2022 года налоговый период с квартального на месячный для предоставления отчетности налогоплательщиками.

Полное название документа – О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц.

Проект закона разработал Пенсионный фонд Украины.

Цель документа – своевременное исчисление страхового стажа (который является основой для начисления пенсии), а также своевременное назначение и получение пенсионных и других выплат.

По состоянию на сейчас для работодателей-плательщиков ЕСВ и налога на доходы физических лиц (единого налога) предусмотрено представление отчетности за наемных работников с установлением квартального периода отчетности. То есть отчет подается в течение 40 дней после окончания соответствующего отчетного квартала.

Как отмечается в пояснительной записке, объединение отчетности по ЕСВ и налогу на доходы с квартальным периодом отчетности привело к ряду негативных явлений:

• отсрочке на период от 1 до 3 месяцев поступления в реестр застрахованных лиц сведений о зарплате работников, уплате ЕСВ, страховом стаже;

• несвоевременности включения отчетных периодов для расчета социальных выплат (пенсии, выплат по безработице, временной потери трудоспособности и т.п.);

• ослаблению платежной дисциплины по уплате ЕСВ;

• смещению на 1-3 месяца срока расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы;

• невозможности своевременно проводить ежемесячный анализ показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда (в частности, фонда оплаты труда и количества застрахованных лиц).

Из-за этих факторов правительство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и изменить налоговый период с квартального на месячный. Речь идет о введении месячной отчетности по уплате единого взноса и налога на доходы физических лиц.

Теперь законопроект должна рассмотреть Верховная Рада Украины. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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