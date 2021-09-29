Несмотря на принятие Верховной Радой закона о легализации виртуальных активов в Украине, криптовалюта не попадет под налоговую амнистию.

Об этом сообщил начальник отдела по вопросам одноразового добровольного декларирования активов физлиц Государственной налоговой службы Владислав Воинов.

— Сейчас в понимании одноразовой декларации признаются только электронные деньги, которые являются средством платежа на территории Украины, то есть эмитированные украинскими банками, — рассказал он.

Также Владислав Воинов пояснил, что закон вступает в силу только когда соответствующие изменения в части криптовалюта внесут в Налоговый кодекс, которые уже подготовили к голосованию во втором чтении.

Однократное (специальное) добровольное декларирование или, как его еще называют, налоговая амнистия стартовала в Украине 1 сентября 2021 года.

Она дает возможность гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав наказания. Для этого нужно подать декларацию в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября в 2022-го.

Речь идет только об активах физических лиц, появившихся в их собственности до 1 января 2021 года, за которые не были уплачены налоги. В добровольной декларации не нужно указывать источники происхождения доходов. Из этих доходов нужно лишь оплатить сбор.

Источник: Экономическая правда