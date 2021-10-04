Верховная Рада Украины должна до 20 октября рассмотреть в первом чтении законопроект о государственном бюджете на следующий год.

Об этом сообщил сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, сейчас документ рассматривает профильный бюджетный комитет.

– Бюджетный комитет работает. До 15 октября они должны рассмотреть предложения. До 20 октября нам необходимо будет принять в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год, — отметил Разумков.

Он напомнил, что это основной финансовый документ, по которому будет жить страна в следующем году.

Новость обновляется…