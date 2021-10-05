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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Превысили $1250: газовые фьючерсы в Европе побили очередной рекорд

транзит газу

Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. Фьючерсы на газ показали отметку в $1277 за тыс. кубов.

Об этом свидетельствует данные лондонской биржи ICE Futures.

Так, на главном европейском хабе TTF в Роттердаме 5 октября ноябрьские фьючерсы на газ достигли €104,45 за МВт-час. Это около $1277,74 за тысячу кубометров.

За сутки цена выросла на 6,6%. Фьючерсы на декабрь добавили 6,5% до €103 за МВт-ч ($1086,65 за тыс. кубов).

С 1 июля цена выросла вчетверо, с €26,348 за МВт-час.

Причиной подорожания газа является ограничение поставок голубого топлива российским Газпромом в надежде сертификации газопровода Северный поток-2.

В понедельник, 4 октября оператор газопровода Северный поток-2 заявил, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.

Недавно евродепутаты призвали расследовать роль российского газового монополиста Газпром в резком росте цен на голубое топливо. Они обвинили Газпром в рыночных манипуляциях и шантаже с целью ускорения сертификации и ввода в эксплуатацию Северного потока-2.

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Фото: Depositphotos

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