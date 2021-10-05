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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

В Украине подняли цену на бензин и дизельное топливо: на сколько и где

бензин

В Украине 5 октября розничные сети автозаправок подняли цены на дизельное топливо и бензин.

Согласно данным Консалтинговой группы А-95, стоимость повысилась в среднем на 10-80 копеек за один литр топлива.

В сети АЗС Shell цена поднялась в среднем на 33-64 копеек за литр. Бензин марки А-92 теперь стоит 30,89 грн, А-95 – 31,50, ДТ – 30 23.

В UPG марка А-92 стоит 29,90 грн за литр, А-95 – 30,60, ДТ – 27,70.

Помимо прочего, цены поднялись на 10-80 копеек за литр на таких заправках, как AMIC, SOCAR, БРСМ-Нафта, Укр-Петроль, Катрал, Mango и Motto.

Подорожание произошло из-за того, что была скорректирована цена на топливо на фоне нового правительственного постановления о предельной торговой наценке, согласно которому на дизельное топливо установлена максимальная надбавка до 7 грн за литр, а на бензин – до 5 грн.

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Предельная стоимость бензина с октября должна составить максимум 26,50 грн, а топлива – 23,23 грн.

Источник: Еnkorr

Фото: Pixabay

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