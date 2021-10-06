Курс валют НБУ на 6 октября 2021 в Украине

Национальный банк Украины по состоянию на 6 октября 2021 года обновил курсы валют. Гривня значительно укрепилась относительно евро и доллара.

Курс американской валюты по состоянию на среду стоит 26,42 грн/1$. Таким образом доллар подешевел аж на 15 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Европейская валюта стоит сейчас 30,65 грн/1€. Евро после недавнего роста упал в цене на 27 копеек.

Курсы польского злотого и российского рубля также упали в цене по сравнению со вторником, 5 октября.

Курс валют в Украине от НБУ на 06.10:

$1 — 26,42 грн;

€1 — 30,65 грн;

1 польский злотый — 6,67 грн;

10 российских рублей — 3,64 грн.

В Украине разные производители прогнозируют рост цен на продукты и услуги, которыми пользуются граждане. Это объясняют повышением стоимости сырья и материалов для производства.

Об этом сообщают в НБУ, ссылаясь на результаты ежемесячного опроса предприятий, которое проходило с 6 по 23 сентября.

Согласно результатам, 324 производителя заявили, что цены подскочат. Среди опрошенных предприятий 42,9% — компании промышленности, 29,3% — сферы услуг, 21,9% — торговли, 5,9% — строительства, 37% респондентов — крупные предприятия, 30,2% — средние, 32,7 % — малые.