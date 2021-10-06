История Юрия Прошурова – хрестоматийный пример превращения хобби в бизнес. Молодой человек в 2014 году ушел добровольцем на войну. Служил в батальоне Херсон, попал в Иловайск, но котел его, по счастливому стечению обстоятельств, обошел.

Потом нес службу на границе с Крымом. В гражданскую жизнь вернулся в 2018-м. Из батальона пошел служить в водную полицию. Но потом начал собственное дело — открыл в Херсоне предприятие по производству военного и туристического снаряжения.

Еще во время пребывания на службе добровольцем, у Юрия Прошурова появилось хобби – шитье. Первым, что он сшил, был бронежилет.

— Нам выдавали полноценные бронежилеты, здоровенные, неудобные, без вентиляции, просто тяжелый кусок материала весом 13 кг. В нем было трудно даже стоять, а купить какую-нибудь плитоноску тогда не позволяли финансы. Потом товарищ купил машинку — старую советскую, бытовую, я купил материалы. Попробовал, получилось, понравилось. Попробовал еще. И так пошло-поехало. Было чисто хобби: делал себе, друзьям пояса, сумки, бронежилеты, — рассказывает Юрий Прошуров.

Со временем мужчина решил, что надо превратить хобби в свое основное дело. Будучи на учете в центре занятости, попытался получить деньги от государства не как пособие, а как средства на собственное дело. Не сложилось.

В центре занятости подсказали, что можно получить грант от Международной организации труда в рамках проекта, финансируемого датским правительством.

— Я подался буквально в последний момент. Прошел обучение, написал бизнес-план и выиграл грант на $3 тыс. На тот момент я уже имел швейную промышленную машинку. Нашел помещение, зарегистрировался как ФЛП, и уже потом, когда поступили средства, мне за них закупили две промышленные швейные машинки, оверлок промышленный и распошивальную машинку, а также горячий нож, дисковый нож и другие детали, — делится подробностями Юрий.

Теперь знает все о производстве.

— Некачественного материала очень много. Искал материалы методом проб и ошибок. И нашел. Изготавливаю большинство товаров из ткани американского производства — кордуры. Это сумочно-рюкзачная ткань, которая используется с 90-х годов. Сначала ее применяли лишь в американской армии, а затем материал разошелся по всему миру для туристов. Используется для производства сумок, рюкзаков, одежды, обуви. Имеет влагозащитный слой, сверхпрочная, не рвется руками. С этого все и началось. Потом начал искать стропы, фурнитуру, пряжки. Стропы качественные производят в Украине. Фурнитура — из Южной Кореи и Италии. Молнии — из Японии, — перечисляет Юрий.

Бронежилеты, плитоноски, пояса, рюкзаки, сумки. Клиенты — чаще всего военные, иногда туристы или страйкболисты.

В этом бизнесе Юрию помог опыт службы на передовой.

— Я знаю, что нужно ребятам. Делаю вещи, как для себя. Понимаю, что мой товар в критической ситуации не должен разорваться, разлезться и подвести человека. Они должны выдерживать максимально экстремальные условия и быть пригодными еще 10 лет. С ребятами общаюсь, кто и что использует, сколько оно служит. Что ломается, что выносливое. Многие бойцы пересылают свои вещи для ремонта. Потому что покупать новое — это дорого, а старое и отремонтированное может прослужить еще много лет, — отмечает Юрий.

Все детали по организации бизнеса узнавал через Google и интернет. Попытался оформить ФЛП через Дію, но год назад это было безуспешно и заняло целых три недели попыток.

— Сейчас, возможно, ситуация изменилась. Но советую обратиться к знающим людям. Сейчас я — предприниматель второй группы. Она — наиболее упрощенная и распространенная в Украине. Налоговый инспектор сразу мне дал реквизиты, по которым платить налоги. Все объяснили. Впоследствии взял и работницу. На мне идеи, разработка лекал, на ней – сбор готового продукта, — поясняет Юрий.

Начал продвигать бизнес и в интернете.

— Пришлось стать и дизайнером, и сапожником, и бухгалтером, и социальные сети вести, и сайт. Сайт для меня разработал товарищ, но я теперь его совершенствую, YouTube во всем помогает мне.

Сегодня делу Юрия уже год. Объемы производства зависят от многих факторов.

Иногда PROTEC UA в месяц производит три бронежилета и 20-30 поясов, а бывает наоборот – 30 бронежилетов и несколько поясов. К клиентам здесь очень лояльны. Если что-то не подошло, можно всегда переделать.

— Всегда иду на уступки, помогу, подскажу. И если человеку нет смысла переплачивать, тоже скажу об этом. Главное, чтобы клиент остался доволен. Это моя репутация в конце концов, — настаивает Юрий.

В бизнес инвестировал $8-10 тыс. $3 тыс. – это грант. Остальное — собственные вложения. За год доход вырос несущественно, на 10%. Пока бизнес только развивается, поэтому много средств приходится инвестировать.

— Чтобы открыть собственное дело, надо захотеть и хотя бы минимально начать что-то делать. Не ждать, а начать с чего-то. Если имеете хобби, его тоже можно сделать бизнесом. Главное — желание. Я не посещал какие-то специальные курсы, все необходимое читал и изучал в интернете, YouTube, методом проб и ошибок приходил к чему-то своему. На работу теперь хожу с радостью. Когда я несколько дней болел и не работал, то сел за машинку и понял, что это для меня настоящий праздник, — признается Юрий.

Общие инвестиции: $8-10 тыс.

Расходы в месяц:

Налоги — 4 тыс. грн.

Аренда — 4,5 тыс. грн в месяц.

Коммунальные услуги – 5 тыс. грн. Летом — 300-400 грн.

Расходы на материалы — от 15 тыс. грн.

Война в Украине спровоцировала оживление рынка по пошиву военного снаряжения. Количество таких производителей выросло примерно в 10 раз, рассказывает основатель бренда по разработке и изготовлению военной и туристической амуниции Tur Gear Дмитрий Дергунов.

Поэтому сегодня конкуренция в этой сфере сумасшедшая, начинать развивать собственный новый бренд довольно рискованно.

— И все же, если уже взялись, следует помнить, что в основе таких товаров должны быть только качественные материалы. Их можно приобрести напрямую у производителя или у официального дилера. Они дорожат репутацией и не продадут китайский хлам вместо качественного продукта, — отмечает предприниматель.

Маленькие производители зачастую не имеют физического помещения, поэтому вся торговля идет через интернет, сайт, Facebook, Instagram.

— В ХХІ веке торговля без интернета невозможна, любому бизнесу следует освоить эти навыки. Кроме этого, начинающий предприниматель должен разбираться во всех тонкостях закупки, доставки, продажи. И это, как и любой бизнес, непростое дело, — подчеркивает Дмитрий.

В Украине нет какого-то единого сервиса тестирования военного снаряжения среди коммерческих производителей. Но именно тестирование — один из важнейших этапов в этой сфере производства.

— Поскольку военный может быть в бронежилете 24 часа в сутки, то проверить его комфортность можно лишь длительным тестированием, иногда месяцами. Мы почти 100% снаряжения тестируем с боевыми подразделениями различных силовых структур. Зачастую самим военным интересен этот процесс тестирования, поэтому всегда можно найти людей с опытом, которые дадут ценные советы, подскажут, подкорректируют, — объясняет Дмитрий.

Часто производители на этом рынке торопятся наскоро что-то сделать, наскоро продать, но качество при этом среднее. А ведь речь идет о комфорте военных в самых экстремальных ситуациях. Поэтому важно, производя, заботиться о качестве.

— Это комфорт и расчет на долгий срок службы, и понимание, что твоя плитоноска или ремень не развалятся после пребывания под дождем, либо после нескольких дней на солнце. Пользы не так много от такого снаряжения, — настаивает производитель.

Как и любой другой бизнес, этот требует постоянных инвестиций — в новейшие технологии, материалы или оборудование.