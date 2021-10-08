Курс валют НБУ на 8 октября 2021 в Украине

В пятницу, 8 октября, Национальный банк Украины установил новый курс гривны к доллару и евро. Согласно новым показателям, иностранные валюты начали укрепляться после резкого падения.

На сегодня американская валюта упала в цене лишь на две копейки. Таким образом 1$ стоит 26,33 грн.

В то же время европейская валюта начала восстанавливаться после резких перепадов на рынке. Евро укрепился на две копейки и стоит 30,43 грн.

Начали расти перед выходными польский злотый и российский рубль на 3-5 копейки.

Курс валют в Украине от НБУ на 08.10:

$1 — 26,33 грн;

€1 — 30,43 грн;

1 польский злотый — 6,70 грн;

10 российских рублей — 3,66 грн.

Отметим, что в 2021 году гривна вошла в топ-10 валют, которые больше всего укрепились к доллару (+7%). Таким образом украинская валюта заняла шестое место в рейтинге агентства Bloomberg.

На первом месте расположилась сейшельская рупия, которая укрепилась на 60%. Второе место в этом рейтинге досталось замбийской кваче (+26%), третье — мозамбикской метикале (+17%).

В десятку валют также вошли: грузинский лари, белорусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.