Курс валют НБУ на 8 октября 2021 в Украине

В пятницу, 8 октября, Национальный банк Украины установил новый курс гривны к доллару и евро. Согласно новым показателям, иностранные валюты начали укрепляться после резкого падения.
На сегодня американская валюта упала в цене лишь на две копейки. Таким образом 1$ стоит 26,33 грн.
В то же время европейская валюта начала восстанавливаться после резких перепадов на рынке. Евро укрепился на две копейки и стоит 30,43 грн.
Начали расти перед выходными польский злотый и российский рубль на 3-5 копейки.
Курс валют в Украине от НБУ на 08.10:
- $1 — 26,33 грн;
- €1 — 30,43 грн;
- 1 польский злотый — 6,70 грн;
- 10 российских рублей — 3,66 грн.
Отметим, что в 2021 году гривна вошла в топ-10 валют, которые больше всего укрепились к доллару (+7%). Таким образом украинская валюта заняла шестое место в рейтинге агентства Bloomberg.
На первом месте расположилась сейшельская рупия, которая укрепилась на 60%. Второе место в этом рейтинге досталось замбийской кваче (+26%), третье — мозамбикской метикале (+17%).
В десятку валют также вошли: грузинский лари, белорусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.