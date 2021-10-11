Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Доллар и евро усилили позиции: курс валют в Украине 11 октября

Курс долара

По состоянию на утро 11 октября, доллар и евро усилили свои позиции. По данным Национального банка Украины, в пятницу, 8 октября, американская валюта стоила на 2 копейки дешевле, а европейская — на 4 копейки.

Сегодня цена одного доллара составляет 25,35 грн, а одного евро — 30,47 грн. На прошлой неделе обе валюты имели более слабые позиции.

За субботу и воскресенье американская валюта стала дороже на 2 копейки, а европейская — на 4 копейки.

По данным НБУ, 1 польский злотый стоит 6,6 грн, что на 9 копеек дешевле, чем 8 октября. В то же время сегодня цена 10 российских рублей составляет 3,66 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 11 октября

  • $1 — 26,3515 грн;
  • €1 — 30,4768 грн;
  • 1 польский злотый — 6,6039 грн;
  • 10 российских рублей — 3,6617 грн.

По данным одного из ведущих мировых поставщиков финансовой информации, украинская гривна стала одной из самых прибыльных валют во мире в 2021 году.

Данные рейтинга валют от агентства Bloomberg свидетельствуют, что гривна заняла шестое место и укрепилась к доллару на 7%. В первую тройку вошли сейшельская рупия, замбийская квача и мозамбикский метикал.

Читайте
Курс доллара в Украине на ближайшие три года - прогноз Кабмина

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка