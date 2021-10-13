Нафтогаз ввел контракты с фиксированной ценой на газ для бюджетных организаций

Нафтогаз предлагает новый продукт для бюджетных организаций — среднесрочный контракт на поставку газа по фиксированной цене до конца 2022 года. Компаниям Нафтогаз будет продавать топливо дешевле спотовой стоимости — по 13,7 грн/куб м (без учета НДС и транспортировки). Об этом сообщил Юрий Витренко — глава правления государственной компании.

Витренко отметил, что такая инициатива соответствует европейским практикам. Нафтогаз со своей стороны принимает на себя ответственность за потребителей, несет ценовые, технические и финансовые риски.

Бюджетные организации смогут не беспокоиться за колебания цены ежемесячно и длительно планировать бюджеты. Витренко подчеркнул, что Нафтогаз не претендует на монополию на рынке.

— Нафтогаз не претендует на монополию. Бюджетные организации могут выбирать любого другого поставщика. Но в нынешних условиях НАК видит возможность предложить выгодные условия для бюджетных и религиозных организаций.

В Нафтогазе ожидают спрос на среднесрочные контракты среди бюджетных учреждений, которых в Украине почти 7,5 тыс.

Также компания предложила такую ​​же фиксированную цену на газ для теплокоммунэнерго на объемы газа, которые они используют для теплоснабжения бюджетных организаций.