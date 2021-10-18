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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Доллар остается стабильным: курс валют в Украине на 18 октября

гроші долар

После длительных выходных курс доллара по состоянию на 18 октября не изменился. А вот евро незначительно, но все же вырос в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 26,24 грн, как и было в среду, 13 октября.

Евро подорожал всего на 2 копейки — с 30,42 грн/1€ до 30,44 грн/1€. В то же время стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне, что и была 13 октября.

Курс валют в Украине от НБУ на 18.10:

  • $1 — 26,34 грн;
  • €1 — 30,44 грн;
  • 1 польский злотый — 6,65 грн;
  • 10 российских рублей — 3,66 грн.

Курс валют НБУ на 18 октября 2021 в Украине

Курс валют в Украине в октябре

Экономисты прогнозируют, что в октябре девальвация гривны неизбежна. Все потому, что наращивание долгов повышает риски дефолта, макроэкономические проблемы не решаются, а только откладываются на время, что грозит масштабным экономическим кризисом.

Кроме того, девальвации гривны будет способствовать ухудшение экономической ситуации в Украине. Поскольку уже сейчас наблюдается рост задолженности по выплатам зарплат и других платежей, есть проблемы с выплатой субсидий. Цены на газ и уголь продолжают расти.

Каким будет курс доллара в Украине в октябре 2021 — читайте в нашем материале.

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