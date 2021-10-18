В Украине могут повысить минимальные цены на алкоголь

Розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия в Украине правительство предлагает повысить на 8,3%.

На сайте Минэкономики обнародован для общественного обсуждения проект соответствующих изменений в постановление от 30 октября 2008 года Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Согласно предлагаемым изменениям, цены на виски, ром и джин должны вырасти на 8,4%, а на коньяк (бренди) — на 4,8-8,3%.

А винодельческая продукция, например, сидр и перри, вина, вермуты и другие сброженные напитки, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22%, подорожает на 8,2-34,2%.

В то же время розничные цены на обычные (неигристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки не изменяются.

Необходимость повышения цен на алкоголь в Минэкономики объясняют тем, что с сентября 2018 года, когда они последний раз повышались, выросли цены на сырье, комплектующие, энергоносители, затраты на оплату труда и т. п.