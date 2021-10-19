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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Подорожание евро почти на 12 копеек: курс валют на 19 октября

курс валют

Национальный банк Украины повысил курс евро и едва понизил курс доллара к гривне.

На 19 октября Нацбанк установил курс 26,34 грн/1$.

Евро по сравнению с понедельником подорожало почти на 12 копеек и теперь составляет уже 30,56 грн/1€.

Цена и на российский рубль и польский злотый по состоянию на вторник также повысилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 19.10:

  • $1 – 26,34 грн;
  • €1 – 30,56 грн;
  • 1 польский злотый – 6,67 грн;
  • 10 российских рублей – 3,7 грн.

Курс валют НБУ на 19 октября 2021 в Украине

Международный валютный фонд ухудшил прогноз для восстановления украинской экономики в октябрьском отчете World Economic Outlook.

Так, согласно данным МВФ, ВВП Украины по итогам 2021 года вырастет не на 4,0%, как прогнозировалось в апреле, а на 3,5%, тогда как мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,9%.

Ухудшен и прогноз среднегодовой инфляции в Украине на 2022-й год с 6,8% до 7,1%.

Однако Фонд улучшил ожидания роста экономики Украины в 2022 году – с 3,4% до 3,6%.

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