Курс валют НБУ на 19 октября 2021 в Украине

Национальный банк Украины повысил курс евро и едва понизил курс доллара к гривне.

На 19 октября Нацбанк установил курс 26,34 грн/1$.

Евро по сравнению с понедельником подорожало почти на 12 копеек и теперь составляет уже 30,56 грн/1€.

Цена и на российский рубль и польский злотый по состоянию на вторник также повысилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 19.10:

$1 – 26,34 грн;

€1 – 30,56 грн;

1 польский злотый – 6,67 грн;

10 российских рублей – 3,7 грн.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз для восстановления украинской экономики в октябрьском отчете World Economic Outlook.

Так, согласно данным МВФ, ВВП Украины по итогам 2021 года вырастет не на 4,0%, как прогнозировалось в апреле, а на 3,5%, тогда как мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,9%.

Ухудшен и прогноз среднегодовой инфляции в Украине на 2022-й год с 6,8% до 7,1%.

Однако Фонд улучшил ожидания роста экономики Украины в 2022 году – с 3,4% до 3,6%.