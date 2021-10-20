Государственный бюджет не должен быть источником финансирования бизнеса – Марченко

Государственный бюджет — это не тот источник, который должен финансировать развитие бизнеса.

Об этом во время обсуждения закона госбюджета на 2022 год в первом чтении заявил министр финансов Сергей Марченко, отметив, что, кроме кредитования, государство не предоставит другой поддержки для бизнеса.

— У нас есть единственный механизм по поддержке бизнеса — это компенсация процентных ставок по кредитам и программа 5-7-9% для кредитования бизнеса. Других прямых форм поддержки не предвидится, так как бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса, — объяснил Марченко.

20 октября Верховная Рада приняла за основу в первом чтении закон Украины о государственном бюджете на 2022 год (№6000). Приоритетными сферами бюджета-2022 правительство определило здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

Согласно документу, среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн. Расходы на медицину в 2022 году должны вырасти до 197,2 млрд грн.

В то же время на соцзащиту и соцобеспечение населения предусмотрены расходы в размере 320,1 млрд грн. На субсидии планируется выделить 38,4 млрд грн, а в бюджет Пенсионного фонда — 531 млрд грн.