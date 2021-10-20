Помогут добывать газ: Нафтогаз подписал меморандумы с международными компаниями

Ведущие международные нефтегазовые компании помогут исследовать украинский шельф Черного моря и разработать местные перспективные месторождения газа.

В рамках Украинского газового инвестиционного конгресса, проходящего 20-21 октября в Киеве, НАК Нафтогаз Украины подписал меморандумы о взаимопонимании с компаниями Dragon Oil из ОАЭ, азербайджанской SOCAR AQS, а также американскими Helmerich & Payne, Inc. (H&P) и 3 Seas Energy.

Как объяснили в национальной компании, эти меморандумы формируют основу для партнерств, планируемых в рамках новых стратегических проектов, в частности — освоения участков Черного моря и залежей газа плотных пород, а также по направлению увеличения эффективности добычи на уже работающих, но истощенных месторождениях.

— Нафтогаз является одним из крупнейших производителей газа в Европе, и мы также имеем одни из самых перспективных газовых активов с совокупным потенциалом до ​​600 млрд куб. м. В наших планах на ближайшие годы — изучение и освоение новых территорий Черного моря, разработка плотных и глубоких залежей газа. Реализация этих инициатив требует более $20 млрд инвестиций, а также современных технологий, которые еще не освоены достаточно в Украине. Поэтому нам важно привлекать партнеров и инвесторов, чтобы реализовать наши планы с наилучшим результатом и в сжатые сроки. Благодарен Dragon Oil, SOCAR AQS, 3 Seas Energy и H&P за готовность к сотрудничеству и уверен, она будет способствовать развитию всех сторон, — отметил глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Международные партнеры со своей стороны отметили хороший потенциал украинской газодобычи и выразили надежду на ее реализацию уже в ближайшем будущем.

Ведь упомянутые компании имеют большой опыт бурения на шельфе, собственный буровой флот для работы на море, а также владеют экспертизой и техническими возможностями для бурения на сложных участках на суше.

Именно эти знания и технологии могут помочь Украине успешно разработать новые мощные месторождения углеводородов.

— Украинская часть Черного моря сегодня является одной из наименее исследованных, и в то же время многообещающим объектом в регионе, который может стать мощным источником для поставок газа в Европу, — отметил генеральный директор Dragon Oil Али Аль Джарван.

— Такое сотрудничество открывает новые возможности для развития деловых отношений относительно совместной оценки перспектив в сфере разведки и добычи углеводородов в Украине, обмена опытом, знаниями и технологиями, а также для расширения бизнеса между Азербайджаном и Украиной, — добавил генеральный директор SOCAR AQS Самир Моллаев.