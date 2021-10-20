Цены на жилье в Украине выросли: какие квартиры подорожали больше всего

В июле — сентябре этого года цены на жилье в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в среднем на 15,8%.

Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке — на 17%.

В то же время однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%, на вторичном — на 17,5%. Двухкомнатные квартиры на первичном рынке выросли в цене на 13,4%, на вторичном — на 18,4%.

Трехкомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 16,3%, на вторичном — на 15,8%.

В начале сентября риэлторы прогнозировали, что уже к концу этого года ожидается существенное подорожание жилья в Украине — до 10%. На первичном рынке недвижимости подорожание стоимости жилья может составлять 5-10%, а на вторичном — до 7%.

Ресурс потенциальных покупателей жилья в Украине почти иссяк. Сейчас только 7-8% граждан могут приобрести жилье — за наличные средства, через ипотеку или по программам рассрочки.

В таких крупных городах, как Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков квартиры на первичном рынке уже подорожали на 18-20%.

Источник: Госстат