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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Украина получит €600 млн транша от ЕС в конце октября — начале ноября

євро допомога єс

Второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере €600 млн Украина получит в конце октября или в начале ноября.

Об этом сообщила журналистам вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

— Я могу точно подтвердить, что уже в этом месяце или максимум в начале следующего мы получим второй транш макрофинансовой помощи объемом €600 млн, — подчеркнула дипломат.

Это будет вторая и последняя выплата в рамках этой программы на общую сумму €1,2 млрд.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что второй транш ЕС ускорит восстановление экономики Украины.

В декабре 2020 года Украина получила от Еврокомиссии первый транш кредита в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС.

Киеву было выделено €600 млн под 0,125% годовых со сроком возврата летом 2035 года.

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Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos

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