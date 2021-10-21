Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

На 21 октября Нацбанк установил курс 26,21 грн/1$.

Евро после нескольких дней роста резко подешевел на 14 копеек и составляет уже 30,48 грн/1€.

В четверг упала цена также на российский рубль и польский злотый.

Курс валют в Украине от НБУ на 21.10:

$1 – 26,21 грн;

€1 – 30,48 грн;

1 польский злотый – 6,65 грн;

10 российских рублей –3,69 грн.

Украинская экономика может подвергнуться мощному удару, если государство примет решение о регулировании цен на газ, который добывается частными компаниями. Такие неутешительные прогнозы делают эксперты.

По их убеждению, компании просто не будут заинтересованы в том, чтобы добывать газ и продавать его за бесценок.

Поэтому они перестанут разведывать залежи газа и бурить новые скважины.

Таким образом инвесторы, благодаря которым за последние пять лет газодобывающие компании увеличили добычу на 20%, уйдут из Украины.

Для обычной украинской семьи, предостерегают эксперты, это обернется холодом в домах уже в январе или феврале.