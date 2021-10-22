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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро и доллар почти не претерпели изменений: курс валют на 22 октября

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Национальный банк Украины на копейку поднял курс евро и на такую же сумму понизил курс доллара к гривне.

На 21 октября Нацбанк на установил курс 26,20 грн/1$.

Евро по сравнению с 21 октября составляет 30,49 грн/1€.

В пятницу на три копейки упала цена на польский злотый и на копейку – на российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 22.10:

  • $1 — 26,20 грн;
  • €1 – 30,49 грн;
  • 1 польский злотый – 6,62 грн;
  • 10 российских рублей – 3,68 грн.

курс валют 22 жовтня 2021

В конце октября или в начале ноября Украина получит €600 млн второго транша макрофинансовой помощи ЕС.

Это будет вторая и последняя выплата в рамках программы на общую сумму €1,2 млрд.

По убеждению премьер-министра Дениса Шмигаля этот транш ЕС ускорит восстановление экономики страны.

Первый транш кредита Украина получила в декабре 2020 года. €600 млн Киеву выделили под 0,125% годовых со сроком возврата летом 2035 года.

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