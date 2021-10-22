Национальный банк Украины на копейку поднял курс евро и на такую же сумму понизил курс доллара к гривне.
На 21 октября Нацбанк на установил курс 26,20 грн/1$.
Евро по сравнению с 21 октября составляет 30,49 грн/1€.
В пятницу на три копейки упала цена на польский злотый и на копейку – на российский рубль.
Курс валют в Украине от НБУ на 22.10:
- $1 — 26,20 грн;
- €1 – 30,49 грн;
- 1 польский злотый – 6,62 грн;
- 10 российских рублей – 3,68 грн.
В конце октября или в начале ноября Украина получит €600 млн второго транша макрофинансовой помощи ЕС.
Это будет вторая и последняя выплата в рамках программы на общую сумму €1,2 млрд.
По убеждению премьер-министра Дениса Шмигаля этот транш ЕС ускорит восстановление экономики страны.
Первый транш кредита Украина получила в декабре 2020 года. €600 млн Киеву выделили под 0,125% годовых со сроком возврата летом 2035 года.