Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.
На рабочую субботу 23 октября Нацбанк установил курс 26,29 грн/1$.
Евро по сравнению с 22 октября выросло в цене на 9 копеек и составляет 30,58 грн/1€.
Подорожал в субботу также польский злотый и российский рубль.
Курс валют в Украине от НБУ на 23.10:
- $1 – 26,29 грн;
- €1 – 30,58 грн;
- 1 польский злотый – 6,65 грн;
- 10 российских рублей – 3,74 грн.
19 октября народные депутаты во втором чтении приняли необходимый для усиления сотрудничества с МВФ законопроект №5850 о Нацбанке Украины.
Этот документ предоставляет НБУ право проверять, как банки и юридические лица проводят кассовые операции, инкассацию средств, перевозят валютные ценности и организовывают охрану помещений.
Кроме того, в законопроекте дополнен перечень требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, главы Нацбанка и его заместителей.