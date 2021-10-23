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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро и доллар подорожали: курс валют на 23 октября

Евро и доллар подорожали: курс валют на 23 октября

Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

На рабочую субботу 23 октября Нацбанк установил курс 26,29 грн/1$.

Евро по сравнению с 22 октября выросло в цене на 9 копеек и составляет 30,58 грн/1€.

Подорожал в субботу также польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 23.10:

  • $1 – 26,29 грн;
  • €1 – 30,58 грн;
  • 1 польский злотый – 6,65 грн;
  • 10 российских рублей – 3,74 грн.

курс долара 23 жовтня 2021

19 октября народные депутаты во втором чтении приняли необходимый для усиления сотрудничества с МВФ законопроект №5850 о Нацбанке Украины.

Этот документ предоставляет НБУ право проверять, как банки и юридические лица проводят кассовые операции, инкассацию средств, перевозят валютные ценности и организовывают охрану помещений.

Кроме того, в законопроекте дополнен перечень требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, главы Нацбанка и его заместителей.

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