Дефицит госбюджета в сентябре 2021 года составил 29 млрд гривен — Госказначейство

Профицит (превышение доходов над расходами) государственного бюджета в сентябре 2021 года составил 29,7 млрд грн, тогда как государственный бюджет в январе-сентябре сведен с дефицитом 39,8 млрд грн.

Общий фонд в первый месяц осени был сведен с дефицитом 26,9 млрд грн, в то время как дефицит общего фонда за январь-сентябрь составил 40,6 млрд грн.

— Заимствования в сентябре составили 60,6 млрд грн, а за девять месяцев – 370,74 млрд грн. В том числе внутренние заимствования составили 20,66 млрд. грн. в сентябре, а в январе-сентябре достигли 262,56 млрд. грн., — отметили в Госказначействе.

Между тем, в сентябре погасили 74,6 млрд грн. За девять месяцев – 357,6 млрд грн, в том числе внутренние – 15,2 млрд грн в сентябре и 269,3 млрд грн – за девять месяцев.

Приватизация по итогам января-сентября этого года принесла 2 млрд грн при годовом плане 12 млрд грн, свидетельствуют данные ГКС.

Доходы госбюджета в январе-сентябре составили 924,48 млрд грн, в том числе по общему фонду – 783,3 млрд грн при плане 754,7 млрд грн. Расходы госбюджета за девять месяцев составили 960,8 млрд грн, в том числе по общему фонду – 827,9 млрд грн по плану 896,2 млрд грн.

Каждый гражданин Украины заплатит сумму в размере 14 тыс. грн в течение 2022 года со своих налогов на обслуживание и погашение государственного долга.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан при рассмотрении законопроекта о госбюджете Украины на 2022 год на заседании народных депутатов Верховной Рады.

По его словам, всего долг в конце 2022 года может увеличиться до 3,1 трлн грн. То есть за год он увеличится на 178 млрд грн или на 4,3 тыс. грн на украинца.