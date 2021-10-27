Курс валют в Украине в очередной раз обновился, в том числе поднялся курс доллара и евро. 27 октября Нацбанк установил курс доллара на уровне 26,41 грн за единицу.

Еще вчера, 26 октября, американскую валюту можно было приобрести за 26,35 грн – на 6 коп дешевле.

Курс евро в НБУ составляет 30,68 грн – на 11 коп больше, если сравнивать с предыдущим днем.

На 27 октября злотый в Украине можно приобрести за 6,66 грн. Курс российского рубля также повысился и сейчас составляет 3,8 грн за 10 рублей.

Курс валют в Украине от НБУ на 27 октября 2021 года:

$1 – 26,41 грн;

€1 – 30,68 грн;

1 польский злотый – 6,66 грн;

10 российских рублей – 3,8 грн.

Каждый украинец в течение 2022 года должен уплатить 14 тыс. грн. налогов, чтобы погасить государственный долг Украины. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, в следующем году сумма долга может возрасти до 3,1 трлн. грн.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что по состоянию на конец августа госдолг составляет более $90 млрд. За последний месяц лета сумма уменьшилась на $0,44 млрд.

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