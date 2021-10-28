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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

111 млн грн за два месяца: как украинцы добровольно декларируют доходы

бізнес податки

С 1 сентября 2021 года, когда в Украине стартовала налоговая амнистия, украинцы добровольно задекларировали 111 млн грн, а бюджет получил из этой суммы 6 млн грн.

Об этом сообщил в соцсети глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

– Динамика положительная, с каждым днем ​​граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет, – подчеркнул политик и пообещал в дальнейшем информировать о кампании добровольного декларирования.

Верховная Рада 15 июня 2021 года приняла закон о добровольном единовременном декларировании или налоговой амнистии. Кампания стартовала 1 сентября 2021 года и будет продолжаться ровно год.

За этот период украинцам дается возможность добровольно задекларировать активы, появившиеся в собственности до 1 января 2021 года. В то же время, источник нелегальных доходов открывать не нужно.

Налоговая амнистия коснется преимущественно людей, работающих неофициально, мелких предпринимателей и украинских заробитчан за рубежом.

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Фото: Depositphotos

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