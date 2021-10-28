По данным Национального банка Украины, доллар и евро немного ослабили свои позиции. По состоянию на утро 28 октября, американская валюта стала дешевле на 4 копейки, а европейская — на 3 копейки.

В четверг, 28 октября, стоимость $1 составляет 26,37 грн. Вчера доллар стоил 26,41 грн за единицу. В то же время сегодня цена €1 – 30,64 грн, тогда как в минувший день евро можно было приобрести дороже – за 30,67 грн.

За один день доллар подешевел на 4 копейки, а евро – на 3 копейки. Однако валюта еще может усилить свои позиции.

Один польский злотый стоит 6,63 грн – его цена уменьшилась на 3 копейки по сравнению со вчерашним днем. Цена 10 российских рублей составляет 3,76 грн, то есть дешевле на 4 копейки.

Курс валют в Украине от НБУ на 28 октября

$1 – 26,3712 грн;

€1 – 30,6447 грн;

1 польский злотый – 6,6326 грн;

10 российских рублей – 3,7617 грн.

По данным агентства Bloomberg, украинская гривна стала одной из самых прибыльных валют мира в 2021 году, заняв крепкое шестое место в рейтинге.

На первом месте – сейшельская рупия, на втором — замбийская пятнашка, а на третьем — мозамбикский метилал. Эти валюты укрепились по меньшей мере на 17%.