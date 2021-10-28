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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Марія Степанюк |

Кабмин поддержал внедрение е-аудита налогоплательщиков

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Кабинет министров одобрил введение электронных проверок налогоплательщиков (е-аудит).

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс и закон о финотчетности разработало Министерство финансов, а Кабинет министров одобрил их на заседании в четверг, 28 октября.

Внедрение е-аудита будет способствовать решению следующих задач:

  • усовершенствованию риск-ориентированных подходов на допроверочном и проверочном этапах;
  • повышению скорости, точности и эффективности результатов проверок;
  • созданию возможностей для налогоплательщиков по самопроверке представленной налоговой отчетности;
  • уменьшению количества налоговых запросов к налогоплательщикам;
  • уменьшению налоговых правонарушений и судебных споров;
  • уменьшению личных контактов между налогоплательщиком и контролирующим органом, снижению влияния человеческого фактора.

Изменения обязывают налогоплательщиков подавать в органы ГНС экспортируемые из исходной системы учета достоверные данные: о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств, а также об изменениях в финансово-хозяйственном состоянии налогоплательщика за отчетный (налоговый) год в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного (налогового) года.

Эти обязанности для налогоплательщиков начигают действовать с 1 января 2027 года, а для крупных налогоплательщиков – с 1 января 2025 года.

За непредставление или несвоевременное представление, представление с ошибками стандартного аудиторского файла устанавливается ответственность для плательщиков НДС.

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Источник: Минфин

Фото: Depositphotos

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