Подставили плечо: Нафтогаз поставит в Молдову 500 тыс. куб. газа

Украина поможет Молдове преодолеть энергетический кризис, сложившийся в стране вследствие нежелания Газпрома заключать новый рыночный контракт на поставки природного газа.

НАК Нафтогаз Украины выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. Energocom. Как сообщили в украинской компании, уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тыс. куб. газа.

Контракт на поставку этой партии газа оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между НАК Нафтогаз Украины и S.A. Energocom.

— Национальная акционерная компания продолжит участвовать в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа. В случае одобрения тендерного предложения Нафтогаз готов поставить необходимые объемы газа в Молдову, — отметили в компании.

Кроме того, согласно решению СНБО и Правительства экстренную помощь Молдове в объеме 15 млн куб. газа предоставил Оператор ГТС Украины. Как объяснили в компании, этот объем газа является временным займом с целью стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предоставлении помощи с поставками газа Молдове в случае такой необходимости.

Правительство Молдовы 22 октября ввело режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за критической ситуации в энергетической сфере.

Фото: Група Нафтогаз