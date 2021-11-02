Bank of America прогнозирует резкий рост цены на нефть в 2022 году

Bank of America повысил прогноз цены на нефть марки Brent и ожидает, что к концу июня 2022 года цена достигнет $120 за баррель.

В Bank of America отметили, что мировой энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, и это ускорило возобновление цен эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся на биржах в Лондоне и Нью-Йорке.

Издание Bloomberg добавляет, что дополнительное ускорение цен на нефть может повлечь за собой рост спроса на бензин, дизельное и авиационное топливо в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей.

На Лондонской бирже ICE декабрьский фьючерс Brent торгуется по цене $84,94 за баррель.

Часть нефтетрейдеров считают, что нефть достигнет показателя в $100 за баррель уже в ближайшее время из-за того, что спрос в мире превышает предложение, а замедление инвестиций в новые источники ископаемого топлива приведет к неизбежному истощению запасов.