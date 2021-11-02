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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро подешевел почти на 16 копеек: курс валют на 2 ноября

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Национальный банк Украины повысил курс доллара и понизил курс евро к гривне.

На первый вторник ноября Нацбанк установил курс 26,29 грн/1$.

Европейская валюта по сравнению с 1 ноября подешевела почти на 16 копеек и составляет 30,44 грн/1€.

Упала цена во вторник также на польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 02.11:

  • $1 – 26,29 грн;
  • €1 – 30,44 грн;
  • 1 польский злотый – 6,58 грн;
  • 10 российских рублей – 3,7 грн.

курс валют на 2 листопада 2021

Согласно прогнозу кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, доллар в ноябре ориентировочно будет стоить 27 грн.

Гривна по сравнению с октябрьскими показателями несколько потеряет позиции.

Пока, уверяет экономист, фундаментальных причин для усиления нет.

На валютном курсе в последний месяц осени негативно скажется рост инфляции, энергетический кризис продолжает обостряться, социальная напряженность и протестная активность населения.

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