Национальный банк Украины повысил курс доллара и понизил курс евро к гривне.

На первый вторник ноября Нацбанк установил курс 26,29 грн/1$.

Европейская валюта по сравнению с 1 ноября подешевела почти на 16 копеек и составляет 30,44 грн/1€.

Упала цена во вторник также на польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 02.11:

$1 – 26,29 грн;

€1 – 30,44 грн;

1 польский злотый – 6,58 грн;

10 российских рублей – 3,7 грн.

Согласно прогнозу кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, доллар в ноябре ориентировочно будет стоить 27 грн.

Гривна по сравнению с октябрьскими показателями несколько потеряет позиции.

Пока, уверяет экономист, фундаментальных причин для усиления нет.

На валютном курсе в последний месяц осени негативно скажется рост инфляции, энергетический кризис продолжает обостряться, социальная напряженность и протестная активность населения.