Министерство экономики Украины обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива. Украинские АЗС могут устанавливать свою наценку на горючее, отталкиваясь именно от этих показателей.

Как известно, в период действия карантина цены на топливо в Украине регулируются государством. Такое регулирование ввел в мае этого года Кабинет министров.

Правительство установило предельные уровни торговой надбавки к средней стоимости горючего: для дизельного топлива – не более 7 грн/литр, а для бензина – не более 5 грн/литр.

По данным Минэкономики, на начало ноября средняя стоимость дизельного топлива ULSD 10 ppm в Украине составит 24,90 грн за литр, а бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm – 28,40 грн за литр.

По сравнению с концом октября стоимость литра дизтоплива снизилась на 17 коп. В то же время стоимость бензина выросла на 20 копеек.

Следовательно, с учетом установленных Кабмином предельных торговых наценок, стоимость бензина на украинских АЗС сейчас не может превышать 33,40 грн за литр. В то же время, предельная стоимость дизельного топлива не может превышать 31,90 грн за литр.

По данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, крупные сети АЗС в Украине уже отреагировали на повышение предельной стоимости бензина и удешевление дизельного топлива.

В частности, в сетях WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 20 копеек за литр – до 33,49 грн/л.

В то же время, дизельное топливо в этих сетях АЗС стало дешевле на 17 копеек – до 31,90 грн/л.

Следует отметить, что введенное правительством регулирование максимальной торговой надбавки на бензин не касается топлива класса премиум. Регулирование распространяется на бензин марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо.

Источник: Министерство экономики Украины, Enkorr