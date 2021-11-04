Повлияет ли сокращение поставок сжиженного газа на отопительный сезон – мнение эксперта

Украина не использует сжиженный газ для отопления помещений, поэтому ограничение его экспорта из России никоим образом не отразится на прохождении отопительного сезона.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

– Сжиженный газ – это автомобильный газ, используемый на АЗС. Также его используют в баллонном виде в домах, где нет газоснабжения. То есть для приготовления пищи. Им никто не отапливает помещения, – объяснил эксперт.

По его словам, использование этого газа в баллонах увеличивается именно летом, когда люди выезжают на дачи, зимой общее потребление сжиженного газа населением уменьшается, поскольку в Украине большинство домов газифицировано.

В то же время, ограничение поставок сжиженного газа может повлиять на цены на автозаправках.

– Поднимется вверх цена именно на заправках. Но у автомобилистов есть альтернатива. Как только газ дорожает, начинают больше пользоваться дизельным топливом. То есть они конкурируют. Сжиженный газ используют преимущественно для крупногабаритных автомобилей, – подчеркнул Пендзин.

В ноябре Россия ограничила поставки сжиженного газа в Украину до 30% от объемов, заявленных ранее экспортерами.

В то же время, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заверил, что это не должно существенно повлиять на рынок Украины, поскольку в ноябре низкая активность по закупке этого газа.