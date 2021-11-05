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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро и доллар продолжают дешеветь: курс валют на 5 ноября

Евро и доллар продолжают дешеветь: курс валют на 5 ноября

Национальный банк Украины 5 ноября снова понизил курс евро и доллара к гривне.

На пятницу Нацбанк установил курс 26,19 грн/1$, что на пять копеек меньше чем накануне.

Европейская валюта по сравнению с 4 ноября подешевела почти на восемь копеек и составляет 30,28 грн/1€.

Цена на польский злотый снизилась также. Российский рубль в пятницу подорожал почти на три копейки.

Курс валют в Украине от НБУ на 05.11:

  • $1 – 26,19 грн;
  • €1 – 30,28 грн;
  • 1 польский злотый – 6,58 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.

курс валют 5 листопада 2021

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины на уровне 3,5% в 2021-2022 годах.

По данным ЕБРР, восстановлению украинской экономики будут способствовать значительный урожай зерновых, а также нормализация деловой активности.

В то же время в банке уточнили, что угрожают росту ВВП Украины низкие темпы вакцинации против Covid-19 и медленное продвижение реформ.

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