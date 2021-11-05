Запуск Зеленским Большой приватизации поможет Украине раскрыть потенциал — Washington Daily News

Большая приватизация, начатая командой президента Владимира Зеленского с киевского завода Большевик – одно из самых ожидаемых событий для бизнеса.

Ряд выставленных на продажу предприятий могут быть интересны западным инвесторам, сообщает Washington Daily News.

— Президент Украины Владимир Зеленский собирается приватизировать предприятия советской эпохи, которые представляют собой неограненные алмазы для дальновидных западных предпринимателей, — пишет Washington Daily News.

Как отмечает издание, среди приватизируемых объектов как действующие промышленные предприятия, так и убыточные неэффективные заводы, интересные инвесторам в качестве площадок для девелоперских проектов.

— Среди выставленных на аукцион есть и эффективные предприятия, например, титановые рудники. Большинство объектов, выставленных на приватизацию, выгодно расположены в центрах городов, однако уже многие годы являются убыточным пережитком советского прошлого. Около половины в настоящее время не работают, — сообщает Washington Daily News.

Успехом приватизации подобных предприятий издание называет продажу киевского завода Большевик, проданного 27 октября за 1,429 млрд грн.

В качестве примера возможностей, которые предвидела команда Зеленского, эксперты также приводят недавний аукцион Большой приватизации по продаже киевского завода Большевик в центре Киева.

— Большевик — это устаревшее оборонное машиностроительное предприятие XIX века, расположенное на 35 га (почти 87 акров) земли в непосредственной близости от центра украинской столицы. Этот аукцион привлек консорциум местных инвесторов и принес в государственную казну €50 млн. Новыми владельцами завода стали украинские предприниматели Андрей Иванов и Алексей Баранов, которые успешно развивают бизнес в Украине, — отмечает Washington Daily News.

Как отмечает издание, масштабная приватизация госсектора является возможностью для Украины привлечь западных инвесторов и раскрыть экономический потенциал страны.

Иван Миклош, бывший министр финансов Словакии и председатель Стратегической консультативной группы поддержки украинских реформ, недавно написал, что успешный опыт крупномасштабной приватизации поможет стране полностью раскрыть свой потенциал.

— У страны есть все компоненты: образованная рабочая сила, мощный промышленный потенциал, самые плодородные земли в Европе, богатые минеральные ресурсы и выход к морю, — отмечает Washington Daily News.

Напомним, аукцион по продаже ПКМЗ состоялся 27 октября. Стоимость актива составила 1,429 млрд грн (при стартовой цене 1,39 млрд грн).

Победителем торгов стало ООО Дженерал Коммерс. В консорциум покупателей вошли компания UDP под управлением Андрея Иванова и Алексей Баранов, собственник компании A Development.