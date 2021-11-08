Компания Агро Газ Трейдинг, которая была поставщиком давальческого газа для Одесского припортового завода до момента остановки последнего в сентябре 2021 из-за рекордного роста цен на газ на мировых рынках, перечислила в пользу последнего 134 млн грн.

Таким образом АГТ продолжает выполнять обязательства перед ОПЗ, несмотря на истечение срока давальческого договора.

В АГТ напоминают, что с 1 ноября у ОПЗ должен был появиться новый давалец в лице компании DACHEX SHIPPING PTE. LTD.

Указанная компания была признана победителем ранее объявленного конкурса по отбору поставщика давальческого сырья для ОПЗ, однако официальной информации о заключении нового контракта нет.

Кроме этого, по информации, которую опубликовал на своей странице Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков, DACHEX SHIPPING PTE.LTD вообще не может стать новым поставщиком природного газа для ОПЗ из-за отсутствия возможности получить лицензию на поставки природного газа.

— ООО АГТ искренне обеспокоенно отсутствием поставок природного газа на АО ОПЗ и последствий, которые возникли в результате этого, в частности перевод трудового коллектива на трехдневную рабочую неделю, сокращение заработной платы и задержки в выплатах. Кроме этого, без применения решительных действий, направленных на восстановление работы мощностей АО ОПЗ, Украина может окончательно потерять градообразующее предприятие Одесского региона и одно из крупнейших предприятий по производству минеральных удобрений, — резюмируют в АГТ.

За период сотрудничества с АГТ, который начался летом 2019, ОПЗ переработал около 1,5 млрд куб газа, что позволило изготовить 2 млн т продукции. Также за этот период ОПЗ уплатил в пользу группы Нафтогаз более 70 млн грн по ранее накопленным долгам.

Фото: Одесский припортовой завод