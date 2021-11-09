Курс валют в Украине обновился. По сравнению с предыдущим банковским днем ​​курс доллара незначительно снизился. Сейчас американскую валюту можно приобрести за 26,08 грн, а 24 часа назад цена составляла 26,1 грн за единицу.

По данным Национального банка, курс евро по состоянию на вторник составляет 30,2 грн. Еще в понедельник европейская валюта стоила на 10 коп дешевле.

Поднялся в цене на несколько копеек польский злотый. Сейчас в Украине его можно купить за 6,57 грн. Курс российского рубля, напротив, снизился, 10 рублей стоят 3,65 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 9 ноября 2021:

$1 – 26,08 грн;

€1 – 30,2 грн;

1 польский злотый – 6,57 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

За девять месяцев 2021 года в Украину поступило $10,339 млрд из-за границы. Из этой суммы оплата труда украинских работников составляет $10,131 млрд.

Такие данные о динамике переводов обнародовал Национальный банк Украины.

Объем переводов уже превысил показатель в прошлом году на 19,2% или на $1,703 млрд. Только за сентябрь 2021 года из других стран в Украину поступило $1,266 млрд.

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