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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На поддержку бизнеса в красных зонах хотят выделить 3 млрд грн — законопроект

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
На поддержку бизнеса в красных зонах хотят выделить 3 млрд грн — законопроект

Для поддержки бизнеса и наемных работников в красных зонах карантина из бюджета-2021 предлагают выделить 3 млрд грн.

Соответствующий законопроект №6297 зарегистрировали народные депутаты от фракции Слуга народа.

Средства предлагают выделить за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета на 2021 год в январе-октябре.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что преодоление последствий кризисной экономической ситуации, вызванной введением карантинных ограничений из-за Covid-19, является одной из приоритетных задач государства.

Нардепы убеждены, что возобновление работы бизнеса в период ослабления карантинных мер и выхода из карантина требует поддержки со стороны государства. По их мнению, это будет стимулировать и улучшать условия работы, а также поощрять вакцинацию.

Накануне президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить программу поддержки бизнеса, соблюдающего карантинные ограничения в Украине.

Правительственная программа поддержки будет касаться малого и среднего бизнеса, в частности, в красных зонах карантина. В своей программе Кабмин должен предусмотреть для предпринимателей льготы на кредитование, оплату коммунальных услуг и аренду помещений.

Источник: Верховная Рада

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