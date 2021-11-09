Никаких договоренностей с Коломойским: Нафтогаз опроверг слухи вокруг судебного дела против Укрнафты

В НАК Нафтогаз Украины отреагировали на дезинформацию, которая активно распространяется в последние дни вокруг судебного дела Укрнафта против Нафтогаза.

В компании решительно опровергли курсирующие в СМИ слухи о договоренностях с олигархом Игорем Коломойским.

Как пояснили в Нафтогазе, проблема берет начало в 2006-2013 годах, с тех пор идут судебные споры в украинских судах, а с 2015 года — в иностранных судах.

— Информация о том, что Нафтогаз договорился с бизнесменом Игорем Коломойским, либо подписал с Укрнафтой соответствующее мировое соглашение, либо согласился отдать 3,5 млрд куб. газа или другой объем газа, денежные средства и т.п., не соответствует действительности. Предположение, что Нафтогаз уже отдал Коломойскому какие-то объемы газа, также неправдиво. Нафтогаз не передавал никаких объемов газа или средств Укрнафте с того момента, как Нафтогаз возглавил Юрий Витренко (28 апреля 2021), — говорится в сообщении НАКа.

По данным компании, сейчас идет судебный процесс между Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины и ПАО Укрнафта о взыскании 9,067 млрд. куб. м природного газа и всех доходов, которые НАК Нафтогаз Украины получила или могла получить от продажи объема природного газа.

Нафтогаз не согласен с исковыми требованиями Укрнафты. Позиция Нафтогаза остается по существу неизменной от первого заседания суда по этому делу.

Иными словами, компания не согласна с требованиями Укрнафты о передаче ей спорных объемов газа и с требованиями Укрнафты о компенсации стоимости спорных объемов газа по текущей рыночной цене.

— Нафтогаз максимально открыто раскрывает информацию о судебных спорах с Укрнафтой, выступает за открытый для СМИ судебный процесс. Компания предоставляет в судебном процессе необходимые документы. Отметим, что с 2018 года Государственное бюро расследований проводит расследование по непредоставлению суду документов, что могло причинить вред интересам национальной компании, — отметили в НАК Нафтогаз Украины.

Фото: Нафтогаз