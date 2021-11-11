Курс доллара и евро в Украине снизился. По состоянию на четверг, 11 ноября Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 26,06 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем ​​американская валюта подешевела на 3 коп.

Курс евро составляет 30,12 грн. Еще в среду валюту можно было приобрести за 30,21 грн за единицу.

Польский злотый также минимально потерял позиции. Валюта упала в цене на 5 коп, сейчас злотый можно приобрести в Украине за 6,53 грн.

Курс рубля в Украине по состоянию на 11 ноября составляет 3,68 грн за 10 руб.

Курс валют в Украине от НБУ на 11 ноября 2021 года:

$1 – 26,06 грн;

€1 – 30,12 грн;

1 польский злотый – 6,53 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

В последний месяц осени гривна потеряет октябрьские позиции, а стоимость доллара будет на уровне 27 грн. Из-за негативного состояния экономики причин для усиления гривны сейчас нет.

На курсе валют также отразится инфляция и обострение энергетического кризиса. Соответствующий прогноз озвучил независимый эксперт Александр Хмелевский.

Подробнее о курсе валют в ноябре читайте в материале Фактов ICTV.

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