Пик пройден: в НБУ прогнозируют снижение инфляции

Пик роста потребительских цен в Украине пройден, в дальнейшем инфляция будет снижаться.

Об этом заявили в Нацбанке Украины, комментируя последние данные Госстата, согласно которым инфляция в октябре 2021-го в годовом исчислении замедлилась до 10,9% (с 11% в сентябре).

– Октябрьский макропрогноз НБУ предусматривает достижение инфляцией однознакового уровня по итогам 2021 года и целевого уровня 5% в конце 2022 года. Как и раньше, Национальный банк оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции как смещенный вверх, особенно на среднесрочном горизонте, – объяснили в Нацбанке.

В то же время отметили, что потребительская инфляция в октябре ожидаемо замедлилась, но остается выше прогнозируемой.

Объясняют это существенными вторичными эффектами подорожания энергоресурсов. В частности, ускорился рост цен на обработанные продовольственные товары — до 13,2%. Из-за высоких цен на энергоносители дорожали макаронные изделия, хлебопекарная и молочная продукция. А цены на крупы выросли еще и из-за торговых ограничений, введенных Россией.

Однако замедлились темпы роста цен на подсолнечное масло.

Высокие тарифы на энергоносители отразились также на ценах на мясо и овощи.

Потребительская инфляция в октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020-го замедлилась.

По информации Госстата, она составляет 10,9%, хотя еще в сентябре этот показатель был на уровне 11%.

В то же время, инфляция в октябре по сравнению с сентябрем 2021 года выросла всего на 0,9%.