В МВФ назвали дату пересмотра транша для Украины на $700 млн

Международный валютный фонд (МВФ) проведет первый пересмотр программы stand-by для Украины 22 ноября.

Эта дата значится в предварительном расписании официальных заседаний исполнительного совета МВФ на сайте ведомства.

18 октября завершила свою работу онлайн-миссия МВФ по первому пересмотру программы stand-by.

По ее результатам Украина претендует на получение второго транша в $700 млн. Стороны также договорились о продлении программы до конца июня 2022 года.

В октябре 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №5850 о Нацбанке. Он необходим для усиленного сотрудничества с МВФ.

В документе закреплено право НБУ проводить проверки банков и юридических лиц, которые имеют лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, по соблюдению ими требований нормативно-правовых актов Нацбанка по вопросам порядка ведения кассовых операций, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организации охраны помещений.