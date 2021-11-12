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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро упал перед выходными, а доллар окреп: курс валют в Украине 12 ноября

Людмила Богданова редактор ленты
Евро упал перед выходными, а доллар окреп: курс валют в Украине 12 ноября

Курс доллара в Украине поднялся за сутки. В настоящее время американская валюта стоит 26,1 грн за единицу, это на 4 коп. больше по сравнению с предыдущим днем.

По данным Национального банка Украины, официальный курс евро на 12 ноября составляет 29,9 грн. В предыдущий банковский день евро можно было приобрести за 30,12 грн.

Курс польского злотого тоже упал. Сейчас валюта стоит на несколько копеек дешевле, чем 24 часа назад, — 6,47 грн. Российский рубль почти без изменений. По состоянию на 12 ноября 10 рублей в Украине стоят 3,67 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 12 ноября 2021 года:

  • $1 – 26,1 грн;
  • €1 – 29,9 грн;
  • 1 польский злотый – 6,47 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн

Что будет с курсом доллара в ноябре

В ноябре не стоит ожидать укрепления позиций гривны – оснований для этого нет. Из-за негативного состояния экономики гривна несколько потеряет октябрьские позиции.

На курс валют в Украине повлияет энергетический кризис и рост цен. Такой прогноз озвучил Фактам ICTV экономист.

По его словам, курс доллара в последний месяц осени будет на уровне 27 грн. Подробный прогноз курса валют в ноябре читайте в материале.

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