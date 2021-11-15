Курс доллара в Украине вырос за выходные. По состоянию на понедельник, 15 ноября, официальный курс доллара в Украине составляет 26,11 грн. Это всего на 1 коп. больше по сравнению с пятницей.

Евро наоборот потеряло позиции, упав в цене на 1 коп. Курс евро в НБУ 15 ноября – 29,9 грн.

Официальный курс злотого по данным НБУ – 6,44 грн, валюта минимально подешевела. 10 российских рублей можно купить за 3,61 грн, это на 6 коп. меньше, если сравнивать с курсом в пятницу.

Курс валют в Украине от НБУ на 15 ноября 2021 года:

$1 – 26,11 грн;

€1 – 29,9 грн;

1 польский злотый – 6,44 грн;

10 российских рублей – 3,61 грн.

С начала 2021 года в Украину поступило $10,339 млрд частных денежных переводов. В частности, из этой суммы $10,131 млрд – это оплата труда украинских работников за рубежом.

Объем переводов за девять месяцев текущего года на 19,2% превысил прошлогодние показатели. Только в сентябре в Украину перечислили $1,266 млрд.

Подробный отчет по денежным переводам из-за границы от Национального банка смотрите в материале.

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