Инвесторы Большевика не собираются отказываться от своих планов касательно завода, — представитель победителя конкурса

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не должен затягивать процедуры предоставления разрешений для заключения сделки по приватизации завода Большевик (АО Первый киевский машиностроительный завод, ПКМЗ), идя на поводу СМИ, которые нагнетают ситуацию вокруг конкурса.

Об этом в комментарии НВ.Бізнес заявила представитель консорциума инвесторов — победителя торгов по покупке завода Большевик Ольга Джелебова.

Она подчеркнула, что процесс заключения сделки по продаже предприятия продолжается, и что компания не меняла планов.

— Оставление без рассмотрения нашего заявления о предоставлении разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования носит исключительно технический характер и связано с наличием незначительных недостатков в представленных к рассмотрению документах. После получения разъяснений от Антимонопольного комитета эти недостатки будут устранены, и мы обратимся к АМКУ с повторным заявлением. Доработка заявлений на концентрацию является обычной практикой АМКУ, которая соответствует требованиям законодательства, — рассказала представительница инвесторов.

По ее словам, приватизационный конкурс по продаже ПКМЗ состоялся прозрачно.

— Несмотря на искусственное нагнетание ситуации вокруг конкурса в СМИ, мы предостерегаем использования инструментария АМКУ для создания дополнительных рисков инвестору путем затягивания процедуры предоставления разрешений для заключения сделки, — подчеркнула уполномоченная покупателя.

Кроме того, отмены результатов аукциона негативно повлияет на инвестиционный климат в стране, считает руководитель секретариата совета предпринимателей при Кабинете министров Украины, экономист Андрей Забловский.

— В случае отмены результатов аукциона следовало бы говорить, что в очередной раз наступаем на одни и те же грабли, что мы не в состоянии проводить Большую приватизацию, это была бы негативная новость в контексте приватизационной несостоятельности, неготовности к ней и политических рисков, несоблюдение правил игры и все такое. Это был бы негативный сигнал для инвестиционного климата. Это бы говорило о несбыточности наших нереалистичность планов и воплощения таких планов в начале их принятия, — заявил Андрей Забловский.

Конкурс по приватизации АО Первый Киевский машиностроительный завод (ПКМЗ, экс-Большевик) состоялся 27 октября. Начальная стоимость была определена на уровне 1,3 млрд грн. Завод выкупили предприниматели Андрей Иванов (UDP) и Алексей Баранов (А Девелопмент).

Напомним, изначально Большевиком интересовались также владелец девелоперской компании Kadorr Аднан Киван, компания Интергал-Буд Владимира Зубика, консорциум инвесторов, в состав которого входили девелоперская компания KDD, консалтинговая компания Colliers Ukraine, инвестиционная компания Dragon Capital и другие.