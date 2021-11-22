Бюджет теряет до 150 млрд грн из-за зарплат в конвертах — исследование

Из-за выплаты теневых зарплат или, как их еще часто называют, зарплат в конвертах, в прошлом году украинский бюджет недополучил 110-150 млрд грн.

Если сравнить, то столько же составляет сумма расходов на оборону в госбюджете на 2021 год. Об этом свидетельствуют данные исследования CASE Ukraine и Института социально-экономической трансформации.

Теневые зарплаты даже опередили многолетнего лидера – контрабанду и нарушение таможенных правил. Теперь она занимает второе место среди сфер, из которых украинский бюджет недополучает деньги от уплаты налогов. Убытки от них составили около 70-120 млрд грн в 2021 году.

Аналитики добавляют, что из-за кризиса, структурных изменений и изменений в законодательстве выросли злоупотребления по ряду направлений. К примеру, увеличились потери бюджета от теневых зарплат, контрабанды и коррупции на границе. В то же время злоупотребления из-за офшоров и налоговых скруток уменьшились.

Так, объемы вывода доходов за границу остаются высокими, но они уменьшились в прошлом году и достигают от 120 до 200 млрд грн в год. Бюджет от этого теряет 15–35 млрд грн.

В целом 10 млн украинцев за прошлый год не уплатили государству ни копейки налога, потому что не получали дохода. Хотя в Украине почти 15,5 млн занятого населения, но каждый пятый сейчас работает нелегально.

Так называемые зарплаты в конвертах получают там, где больше всего налички. Это сельское хозяйство, торговля, строительство, сфера обслуживания (рестораны, кафе, гостиницы). Бизнес обходит закон разными способами.

Источник: Институт социально-экономической трансформации