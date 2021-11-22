ГП Гарантированный покупатель дополнительно заработал 200 млн грн от продажи зеленой электроэнергии

22 ноября 2021 года на Украинской энергетической бирже состоялся аукцион государственного предприятия Гарантированный покупатель по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). На торги выставили зеленую электроэнергию с поставкой в декабре.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По информации компании, Гарантированный покупатель ограничил на 40% объемы поставки электроэнергии по заключенным ранее контрактам, которые были не выгодны для предприятия и государства, и сумел реализовать эту электроэнергию на аукционе по рыночной цене.

По результатам торгов было продано 96 720 МВт/ч, то есть весь объем, выставленный на аукцион.

Средневзвешенная цена продажи составила 3 422 грн МВт/ч, что в два раза выше, чем было в ранее заключенных контрактах.

Это дало возможность государственному предприятию получить дополнительно 201,2 млн грн, которые будут направлены на расчеты с производителями зеленой электроэнергии.

Напомним, 15 ноября ГП Гарантированный покупатель возглавил Вадим Улида.

Предыдущий руководитель был уволен из-за подозрения в нанесении убытков предприятию в результате продажи зеленой электроэнергии по заниженной цене. В связи с этим Минэнерго инициировало создание специальной межведомственной комиссии.