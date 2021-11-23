23 ноября Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

Во вторник доллар вырос в цене почти на девять копеек и составляет уже 26,66 грн/1$.

Европейская валюта во второй рабочий день недели подорожала на восемь копеек – 30,06 грн/1€.

Польский злотый снизился едва заметно – с 6,41 грн до 6,40 грн. Российский рубль упал в цене почти на шесть копеек – до 3,56 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 23.11:

$1 – 26,66 грн;

€1 – 30,06 грн;

1 польский злотый – 6,40 грн;

10 российских рублей – 3,56 грн.

С января по сентябрь 2021 года общая сумма финансовых операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, составила 3 631 млрд грн.

Это на 29,3% больше чем за этот же период год назад.

Общее количество операций, по данным Национального банка Украины, составляло 5 655. В 2020 году их было на 31,2% меньше.