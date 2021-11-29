В Государственной налоговой службе Украины напомнили украинцам о необходимости уплаты ряда налогов до конца текущего месяца. Речь идет, в частности, о предпринимателях.

Согласно сообщению ГНС, налоги и сборы следует уплатить до 1 декабря.

Так, уже во вторник, 30 ноября, завершается срок оплаты:

• акцизного налога с подакцизных товаров (продукции) за октябрь 2021 года;

• военного сбора с начисленного, но не выплаченного дохода за октябрь этого года;

• НДФЛ (налога на доходы физических лиц) с доходов в виде процентов, начисленных за октябрь этого года на суммы банковских депозитных или текущих счетов, депозитных сертификатов, вкладов (депозитов) членов кредитного союза;

• земельного налога или арендной платы за землю государственной/коммунальной собственности за октябрь 2021 года (это не касается граждан);

• налога на добавленную стоимость (НДС) за октябрь этого года;

• рентной платы за октябрь за пользование недрами при добыче углеводородного сырья;

• платы за октябрь за пользование радиочастотным ресурсом Украины;

• платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам (период – октябрь 2021 года);

• платы за транзитную транспортировку аммиака по трубопроводам в Украине (за октябрь этого года).

Как известно, в Украине с 1 декабря будет повышен размер единого социального взноса, привязанного к заработной плате граждан. Это происходит из-за увеличения минимальной зарплаты украинцев, которая с 1 декабря 2021 составит 6 500 грн.

С 1 января предпринимателям первой категории ежемесячно придется платить 248 гривен единого налога, второй – 1 300 грн.

Источник: Государственная налоговая служба Украины